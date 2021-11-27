كيشيدا: اليابان تعزز قدراتها الدفاعية وخيار امتلاك أسلحة هجومية مطروح على الطاولة

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أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم السبت، أن اليابان تعزز قوتها الدفاعية الضرورية وتنظر في جميع الخيارات، بما في ذلك اكتساب قدرات تمكنها من شن هجوم ضد قواعد العدو.



وفي خطاب ألقاه في قاعدة لقوات الدفاع الذاتي البرية، وأوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أعرب كيشيدا عن قلقه بشأن تطور كوريا الشمالية السريع في مجال تكنولوجيا الصواريخ والتوسع العسكري للصين.



وأكد كيشيدا أن جميع الخيارات ستكون مطروحة على الطاولة بما في ذلك فكرة منح قوات الدفاع الذاتي القدرة على ضرب قواعد العدو المعادية، وذلك عندما تراجع اليابان سياساتها الخارجية والأمنية.



وقال كيشيدا إن اليابان "لا يمكنها التغاضي عن تطوير كوريا الشمالية الأخير وتحسين التقنيات الجديدة مثل أسلحة المركبات الانزلاقية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والصواريخ ذات المدارات غير النظامية".



وأشار أيضا إلى أن الصين تواصل تعزيز جيشها "بدون شفافية كافية" وتقوم "بمحاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن".

جدير بالذكر أن امتلاك اليابان لمثل هذه القدرة الهجومية حساسة، في ظل القيود الصارمة التي تخضع لها قوات الدفاع الذاتي استخدامها للقوة بموجب دستور نبذ الحرب.