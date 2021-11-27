كوريا الجنوبية ستجبر غير الملقحين على دفع ثمن علاجهم من كورونا عند الإصابة

كتب وكالات

تنظر سلطات كوريا الجنوبية فى إلزام المواطنين غير المحصنين ضد فيروس كورونا بدفع تكاليف علاجهم من مرض "كوفيد-19" الناجم عنه، حسبما كشفت وسائل إعلام اليوم السبت، بحسب "روسيا اليوم".

نقلت وكالة Newsis عن مصدر فى حكومة كوريا الجنوبية قوله إن الهدف من هذه الخطوة هو زيادة نسبة المحصنين فى البلاد التى تبلغ حاليا، وفقا للإحصاءات الأخيرة، 79,4% من إجمالى عدد السكان و91,2% من البالغين. وأوضح المصدر أن السلطات تعتبر هذه النسبة غير كافية على خلفية تنامى عدد الإصابات والحالات الخطرة.

وقال المصدر إن الموضوع نوقش من قبل السلطات وأن الحكومة ستنظر فى الجانب التشريعى من الإجراء وكيفية ردود أفعال المواطنين عليه، وذلك قبل طرح الموضوع أمام البرلمان فى ديسمبر المقبل من أجل إضفاء تعديلات على مشروع القانون الذى يجعل الحكومة تتحمل جميع النفقات المتعلقة بعلاج المواطنين من مرض "كوفيد-19"، والتى تقدر بما يعادل نحو 8,3 ألف دولار مقابل علاج شخص واحد.

وتسجل كوريا الجنوبية ما بين 3 و4 آلاف إصابة بفيروس كورونا يوميا، كما أنها سجلت مؤخرا رقما قياسيا من الإصابات منذ بداية الجائحة.