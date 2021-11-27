قومي المرأة بالإسكندرية يدشن "احميها من الختان" بـ27 قرية ونجعا

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، انطلاق حمله طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان" وذلك صباح اليوم السبت، بمشاركه عضوات الفرع وسفيرات المحبة والسلام من الواعظات والراهبات ومحاميه مكتب الشكاوى وبالاستعانة برائدات المجلس .

يأتى ذلك في إطار حمله الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضه العنف ضد المرأة و التي ينظمها المجلس القومي للمرأة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس.

وأشارت مقررة الفرع إلى أنه تم اليوم عمل الزيارات في 27 قرية ونجع على مستوى 7 أحياء بالمحافظة تضمنت:- مركز ومدينة برج العرب - قرى مبادرة حياة كريمة و حي غرب و حي وسط و حي منتزه ثاني وثالث وحي العجمي وحي شرق.

واستهدفت الجولات 2150 زيارة بإجمالي 12730 من السيدات والرجال والأطفال .

وتأتي الحملة بهدف نشر التوعية حول قضية القضاء على ختان الإناث والتعريف بالرسائل الخاصة بها لخلق رفض مجتمعى للممارسات الباليه الموروثة بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة وتستمر على مدار 3 أيام .

يذكر أن حملة طرق الأبواب تنطلق تزامناً مع حملة ال16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة وتتضمن الحملة التعريف بالرسائل القانونية والمتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث و الذى صدق عليه السيد رئيس الجمهورية فى ابريل الماضى بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الاناث.