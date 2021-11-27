اليوم السابع
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قومى المرأة والأمومة والطفولة يطلقان حملة لمكافحة الختان بـ10 محافظات

السبت، 27 نوفمبر 2021 11:49 ص
قومى المرأة والأمومة والطفولة يطلقان حملة لمكافحة الختان بـ10 محافظات المجلس القومي للمرأة
كتب محمود راغب

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تطلق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان"، وذلك في 10  محافظات ضمن محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وهى (الغربية ودمياط، وكفرالشيخ، وإسكندرية، والقليوبية، والمنوفية، والجيزة، والبحيرة، والإسماعيلية، والوادى الجديد) وذلك خلال الفترة من 27-29 نوفمبر 2021 .
 
 وأكدت إيزيس محمود المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات التوعوية بالمجلس، أن  الحملة تهدف لنشر الوعي العام للقضاء على ختان الإناث والتعريف بالرسائل الخاصة بها، لخلق رفض مجتمعى للممارسات البالية الموروثة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة.
 
يذكر أن حملة طرق الأبواب تنطلق تزامناً مع حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة وتهدف  الى  التعريف بالعقوبات الجنائية المشددة التي نص عليها التعديل الأخير على قانون العقوبات  القانونية  رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذى صدق عليه السيد رئيس الجمهورية فى ابريل الماضى والذي يشمل بالإضافة إلى تشديد العقوبة توسيع مجال التجريم، بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الإناث بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة.

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