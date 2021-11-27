فوائد التمر.. يساعد الحامل ويعالج الأنميا و"بلح الليجليج" يضبط السكر (فيديو)

كتب سيد الخلفاوى

عدد، تامر سمير، أحد العاملين فى صناعة التمور، فوائد التمور، مشيرا إلى أن عجوة المدينة أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يتم زرعها حاليا في مصر، وأن مصر بها 18 مليون نخلة مثمرة، وتنتج مليونا ونصف المليون طن سنويا، وفى المركز الأول عالميا في الإنتاج.

وأضاف "سمير"، لـ"اليوم السابع"، أن التمر به كافة أنواع المعادن عدا الكالسيوم، لذلك ينصح بوضع التمر في اللبن أو السمن ليضم بذلك كل أنواع المعادن، مشيرا إلى أن التمر مفيد جدا للمرأة الحامل، وأن أكل التمر في أثناء شهور الحمل يكون الطفل "حليما" وليس سريع الغضب، كذلك يحميه من الأنميا وكذلك الأم كما أن للتمر فوائد عند الولادة فيعمل على انبساط الرحم أثناء الولادة.

وتابع: التمر هو غذاء الأنبياء، مشيرا إلى أن هناك نوع من البلح يعالج السكر أسمه "بلح إهليج" أو "بلح الليجليج" ، لاحتوائه على مكونات الأنسولين، ويعمل على ضبط السكر، أما إذا اردت رفع نسبة السكر تأكل تمر فهو يرفع السكر ولكن بشكل تدريجى.