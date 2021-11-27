فصل مغذى كهرباء الشوانى عن 15 منطقة بمغاغة المنيا لإجراء الصيانة

المنيا -حسن عبد الغفار

قال المهندس محمد سيد ليلة رئيس مركز ومدينة مغاغة بالمنيا، أنه سيجرى اليوم السبت فصل مغذى الشوانى، لإجراء أعمال الصيانة، وستجرى إعادة التوصيل فى نفس اليوم من الفصل، وذلك فى عدد من المناطق التابعة للوحدة المحلية.

وأكد أن الوحدة المحلية أعلنت فى بيان لها، فصل مغذى الشوانى وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المغذى حسب البرنامج، وذلك اليوم السبت الساعة الثامنة صباحا والتوصيل فى نفس اليوم.

وأضاف أن المناطق التى سيتم الفصل عنها هى:

المطافى الغربية ـ شارع بورسعيد ـ مساكن المطافى ـ شارع الشوانى ـ منشية فوزيو ـ البنك الزراعى ـ الإسعاف ـ جامع القوات المسلحة ـ المرور ـ مساكن المرور ـ مساكن ميانو ـ الصرف الصحى ـ أرض المحلج والأتوبيس.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن هناك متابعة مستمرة لأعمال مشروعات حياة كريمة وقد تم المرور على مشروعات المبادرة بقرى طنبدى وتوابعها وشم البحرية وتوابعها لمتابعة أعمال قطاع الكهرباء وعمل قواعد لتركيب محولات بقرى مغاغة، وكذلك متابعة أعمال الصرف الصحى ومحطات الرفع لضمان سير عملية تنفيذ مشروعات حياة كريمة فى مسارها الصحيح.

واستطرد، أن نسب التنفيذ فى عدد من المشروعات التابعة للمبادرة وصلت إلى 100% ومنها الوحدة البيطرية بقرية التحرير ببرطباط ومدرسة عزبة الملك تعليم أساسى برطباط نسبة التنفيذ 100%، وأكد أنه سيجرى استكمال باقى المشروعات التنموية بقرى مغاغة فى أسرع وقت.