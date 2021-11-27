غدا.. انطلاق مهرجان أسبوع خدمة المجتمع الأول فى جامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية مهرجان الاسبوع خدمة المجتمع الاول تحت شعار " الجامعة.. وتنمية المجتمع" يومى الأحد والاثنين وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عبدالرحمن الباجورى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أشار الباجورى، إلى أن المهرجان يهدف إلى تأكيد دور الجامعة فى خدمة المجتمع ونشر ثقافة التطوع وحث الشباب على المشاركة الفعالة فى شتى المجالات إلى جانب التعريف بالمشكلة السكانية وطرق علاجها هذا ويشمل المهرجان حفل الافتتاح بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة للجامعة ثم الانتقال لافتتاح المعرض المقام بكلية الحقوق والذى يشارك به جميع كليات الجامعة لعرض أنشطتهم المختلفة.

كما أضاف الباجورى، أن اللجنة المنظمة تضم الدكتور صبحى شرف عميد كلية التربية والدكتور حسن خطاب وكيل كلية الآداب والدكتور عبدالرحمن السباعى وكيل كلية الطب، الدكتور حسن عليوة وكيل كلية العلوم، الدكتورة هيام مصطفى وكيل كلية التربية النوعية، والدكتور سهام عبدالعزيز وكيل كلية الاقتصاد المنزلى وعلاء فتحى مدير عام الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وينسق المعرض الدكتورة أمل أبو قمر بكلية التربية النوعية. جامعة المنوفية، رئيس جامعة المنوفية، اسبوع خدمة المجتمع، نائب رئيس جامعة المنوفية.