عالم بلجيكى: أوميكرون مقلق والحل فى ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى

كتب محمد شرقاوى

قال مارك فان عالم الفيروسات البلجيكى، إن تحور كورونا أوميكرون مقلق، وإن الحل فى ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى وأخذ اللقاح، معقبا: "أوميكرون يبدو أنه فيروس مختلف ونحتاج إلى أسبوعين أو أقل للتوصل إلى تفاصيل دقيقة عن المتحور الجديد".

وأضاف مارك فان في تصريحات للإعلامي أحمد موسى في برنامجه على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: "هناك أسئلة كثيرة تدور حول قدرة اللقاحات على التعامل مع التحور الجديد، وحينما ظهر متحور دلتا سادت حالة من الرعب حول العالم واكتشفنا أن الأمر لا يحتاج لهذا القدر من الذعر".

وتابع مارك فان عالم الفيروسات البلجيكى: "يجب ألا نتسرع وننتظر نتائج العلم، والحل هو ارتداء الكمامة الالتزام بالتباعد الاجتماعي".