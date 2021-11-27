اليوم السابع
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عالم بلجيكى: أوميكرون مقلق والحل فى ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى

السبت، 27 نوفمبر 2021 10:07 م
عالم بلجيكى: أوميكرون مقلق والحل فى ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى كورونا
كتب محمد شرقاوى

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قال مارك فان عالم الفيروسات البلجيكى، إن تحور كورونا أوميكرون مقلق، وإن الحل فى ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى وأخذ اللقاح، معقبا: "أوميكرون  يبدو أنه فيروس مختلف ونحتاج إلى أسبوعين أو أقل للتوصل إلى تفاصيل دقيقة عن المتحور الجديد".
 
وأضاف مارك فان في تصريحات للإعلامي أحمد موسى في برنامجه على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: "هناك أسئلة كثيرة تدور حول قدرة اللقاحات على التعامل مع التحور الجديد، وحينما ظهر متحور دلتا سادت حالة من الرعب حول العالم واكتشفنا أن الأمر لا يحتاج لهذا القدر من الذعر".
 
وتابع مارك فان عالم الفيروسات البلجيكى: "يجب ألا نتسرع وننتظر نتائج العلم، والحل هو ارتداء الكمامة الالتزام بالتباعد الاجتماعي".
 

وكانت واشنطن أصدرت تحذيرا بعدم السفر إلى 8 دول أفريقية بسبب متحور "أوميكرون"، كما أعلنت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية، كاثى هوشول، حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" الذى تم رصده لأول مرة فى جنوب إفريقيا.

وقالت هوشول فى تغريدة: "ما زلنا نرى علامات تحذيرية من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كوفيد هذا الشتاء، ورغم عدم اكتشاف متحور أوميكرون الجديد فى ولاية نيويورك، إلا أنه قادم".

وتم اكتشاف سلالة أوميكرون فى جنوب إفريقيا أولا، وتلا ذلك رصدها فى بلجيكا وبوتسوانا وإسرائيل وهونج كونج وبريطانيا.

وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع كى يتعرف العلماء على نحو كامل على تحورات السلالة وما إذا كانت اللقاحات والعلاجات المتاحة فعالة فى مقاومتها.

وأوميكرون هى خامس سلالة تصنفها منظمة الصحة العالمية بأنها "مثيرة للقلق".

 


عالم فيروسات بلجيكى

أوميكرون

الكمامة

احمد موسى

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