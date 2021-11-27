اليوم السابع
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الكويت تعلن وقف الرحلات الجوية من 9 دول أفريقية بسبب متحور "أوميكرون"

السبت، 27 نوفمبر 2021 08:44 م
الكويت تعلن وقف الرحلات الجوية من 9 دول أفريقية بسبب متحور "أوميكرون" كورونا
رامى محيى الدين

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أعلنت الكويت وقف الرحلات الجوية من 9 دول أفريقية بسبب متحور "أوميكرون"، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.

وأصدرت واشنطن تحذيرا بعدم السفر إلى 8 دول أفريقية بسبب متحور "أوميكرون"، كما أعلنت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية، كاثى هوشول، حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" الذى تم رصده لأول مرة فى جنوب إفريقيا.

وقالت هوشول فى تغريدة: "ما زلنا نرى علامات تحذيرية من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كوفيد هذا الشتاء، ورغم عدم اكتشاف متحور أوميكرون الجديد فى ولاية نيويورك، إلا أنه قادم".

وتم اكتشاف سلالة أوميكرون فى جنوب إفريقيا أولا، وتلا ذلك رصدها فى بلجيكا وبوتسوانا وإسرائيل وهونج كونج وبريطانيا.

وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع كى يتعرف العلماء على نحو كامل على تحورات السلالة وما إذا كانت اللقاحات والعلاجات المتاحة فعالة فى مقاومتها.

وأوميكرون هى خامس سلالة تصنفها منظمة الصحة العالمية بأنها "مثيرة للقلق".


الكويت

كورونا

الحجر الصحى

المتحور الجديد

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