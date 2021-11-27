طبيب مناعة بأمريكا تعليقا على متحور أوميكرون: نحن أمام سيناريو أكثر تشاؤماً

ماجد تمراز

قال الدكتور إسلام حسين المتخصص في الفيروسات بالولايات المتحدة الأمريكية، إن العالم كان بدأ يتنفس الصعداء، في ظل جائحة كورونا، خاصة مع توفر التطعيمات والأدوية التي ظهرت حديثاً أصبح هناك أمل في التغلب على فيروس كورونا، ولكن نحن الآن أمام سيناريو أكثر تشاءماً.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، الذي يذاع على قناة "mbc مصر": "العالم يتحدث الآن عن متحور لديه قدرة على التغلب على المناعة وسرعة الانتشار، ولكن لم يتم التأكد حتى الآن، وكل هذه المخاوف لم يتم التأكد منها حتى الآن، العالم علم بتفاصيل متحور دلتا بشكل مبكر، وأن أغلبية الإصابات أصبحت مقتصرة على غير المطعمين، ولكن مع أوميكرون نحن لم نعلم عنه أي شيء".

وقال: "التساؤل هنا، هل هذا المتحور قادر على زيادة الأعراض؟ أو هل المتحور قادر على مراوغة المناعة التي ينتجها اللقاح؟ حتى الآن هو عبارة عن صندوق أسود لا نعلم عنه شيء".