ضبط عامل بسوهاج تعدى بالضرب على نجلته حتى الموت مستخدما سلك كهربائى

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط عامل متهم بالتعدى بالضرب على نجلته بإستخدام سلك كهربائى وذلك بمحل إقامته بالقاهرة وإحضارها إلى سوهاج لدفنها وإتهام مطلقته له بانه وراء إرتكاب الواقعة وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات أعترف بإرتكاب الواقعة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من الأمن العام يفيد بوصول طفله بالصف الأول الإعدادى إلى إحدى المستشفيات جثة هامدة وعليها أثار ضرب ولم يتم التحقق من سبب الوفاة.

وعلى الفور أنتقل إلى مكان البلاغ اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وتبين من تحريات ضباط وحدة مباحث المركزوصول طفله تبلغ من العمر 12 سنة تقيم طرف والدها بالقاهرة إلى المستشفى المركزى جثة هامدة.

وعقب علم والدتها 34 سنة مطلقة وتقيم دائرة المركز أفادت بأنها مطلقه منذ 3 سنوات وأن نجلتها المتوفاه وأشقائها يقيمون طرف والدهم 37 سنة عامل ويقيم دائره قسم الخصوص القليوبية وله محل إقامة دائرة المركز وأتهمته بالتعدى على نجلتهما بالضرب والتسبب في وفاتها تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالتعدي عليها بالضرب المبرح مستخدماً في ذلك سلك كهرباء حتى فارقت الحياة عقب ذلك قام بنقلها لقريته لدفنها بمقابر الأسرة.

وبتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفاه بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود إصابات بالجثة عبارة عن "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة ومرور حوالى 12 ساعة على وفاتها ويشتبه جنائياً في الوفا، وتم تحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.