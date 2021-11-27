اليوم السابع
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السبت، 27 نوفمبر 2021 09:59 ص
أكرم القصاص
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ضبط اثنين من الموظفين بإدارة بنها التعليمية بتهمة تزوير محررات تعيين 70 شخصا

السبت، 27 نوفمبر 2021 09:39 ص
ضبط اثنين من الموظفين بإدارة بنها التعليمية بتهمة تزوير محررات تعيين 70 شخصا تزوير أوراق رسمية - أرشيفية

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ألقت إحدى الجهات الرقابية فى القليوبية القبض على اثنين من الموظفين في التوجيه المالى والإدارى بإدارة بنها التعليمية، قاما بتزوير خطابات تعيين 70 شخصا بالتعاون مع 3 أشخاص آخرين، لتعيينهم في بعض المدارس بطريقة غير قانونية مقابل الاستيلاء على 650 ألف جنيه، حيث تم إحالتهما لنيابة بنها التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
 
وكانت معلومات تلقتها أجهزة الأمن تفيد قيام اثنين من الموظفين فى التوجيه المالى والإدارى بالإدارة التعليمية ببنها، بتعيين شباب بطريقة غير قانونية في عدد من مدارس الإدارة.
 
تم التنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين قاما بتعين 70 شخصا عن طريق التلاعب في خطاب أمر تنفيذي صادر من الشؤن القانونية بإخلاء طرف أحد المدرسين، حيث قام المتهمين بالتلاعب في الخطاب بالشطب والإضافة للاستفادة من التوقيعات والأختام التي عليه، وتعديله لأمر تنفيذى للتعيين، وقاما بتعيين 70 شخصا بشكل غير قانوني مقابل الاستيلاء على 650 ألف جنيه منهم، وألقى القبض على المتهمين،  وبالعرض على النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 

الرقابة الإدارية

حبس

تزوير المستندات

تعليم القليوبية

إدارة بنها التعليمي

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