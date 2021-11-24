محافظ الشرقية: مستعدون لتقديم دورات تدريبية للصيادلة بأسعار مخفضة

الشرقية - إيمان مهنى

شارك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية احتفالية نقابة الصيادلة بالشرقية بيوم الصيدلي المثالي لعام 2021 في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق والدكتور جمال سلامه مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي والدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية والدكتور عبد الله الطحاوي الأمين العام لنقابة الصيادلة والدكتورة أمل الجندي عميد كلية الصيدلة جامعة الزقازيق.

أكد محافظ الشرقية أنه يشعر بالفخر لكونه صيدلي قائلاً أن ترتيبه الثالث والعشرين في أسرته ووالده صيدلي وابنته صيدلانية وتأتي في الترتيب الثامن والعشرين على مستوي الأسرة، مطالباً شباب الصيادلة بمواكبة التطور العلمي والصناعي لتطوير مهنة الصيدلة وتقديم أفضل الخدمات في مجال الدواء، مؤكدا أن مهنة الصيدلي تمثل الشرف والأمانة والعلم والتعامل مع الآخر.

أشار المحافظ إلى أهمية دور الصيدلي في المجتمع فهو يقوم بتوجيه المريض للطبيب المناسب لحالته ، بالإضافة إلى تقديمه للوعي الصحي و التثقيف الدوائي للمرضى و الرد على استفساراتهم، كما لديه القدرة علي ضبط النفس والاستماع للآخر فهو يستقبل المواطن علي مدار اليوم .

وخلال الإحتفالية قال محافظ الشرقية أن المحافظة تُعد من أكبر المحافظات تعدادا للسكان وتضم أربع مناطق صناعية واستطاعت اجتياز جائحة كورونا والعبور لبر الأمان بجهود الأطقم الطبية والتمريض والصيادلة والعاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات الصحة والتأمين الصحي و الجامعي وذلك من خلال تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمصابين والمرضي وخلال كلمته نوه محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل لإستعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع ها، لافتا إلي أن العمل يسير على قدم وساق لتطوير منطقة طلبة عويضه والقومية وفلل الجامعة من خلال رصف ورفع كفاءة الشوارع وتوحيد الإتجاهات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بالمدينة.

وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة بالتنسيق مع نقابة الصيادلة على أتم الإستعداد لتقديم دورات تدريبية للصيادلة بأسعار مخفضة وذلك بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع لها والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

ومن جانبه أشاد الدكتور عصام ابو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية بدور محافظ الشرقية ودعمه الدائم للصيادلة وحضوره توقيع بروتوكولات التعاون بين مديرية الشؤون الصحية والنقابة لتحسين اقتصاديات الصيدليات والاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي شهدت الإحتفالية تكريم عدد من الصيادلة المتميزين مهنيا ورواد مهنه الصيدلة بالشرقية وكذلك تكريم وكيل وزارة الصحة ومدير عام هيئة التأمين الصحي والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق بمنحهم دروعا تذكارية تقديراً لدور كلا منهم . وعلى هامش الإحتفالية قام الدكتور عاصم العقباوي رئيس القطاع التجاري بإحدى شركات صناعة الدواء بالشرقية بإهداء محافظ الشرقية نسخة من كتاب الله تقديرا لدوره الداعم والمساند لمهنه الصيدلي وحرصة الدائم علي مشاركة الصيادلة فعاليتهم المختلفة.