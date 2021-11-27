اليوم السابع
Ads
السبت، 27 نوفمبر 2021 02:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

سوق السلاح جبر.. ضبط 1322 قطعة بينها بنادق آلية ومسدسات

السبت، 27 نوفمبر 2021 02:14 م
سوق السلاح جبر.. ضبط 1322 قطعة بينها بنادق آلية ومسدسات قوات أمن-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت وزارة الداخلية حملات مكبرة لاستهداف تجار السلاح على مدار أسبوع، وفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة كافة صور الجرائم.
 
وتمكنت الجهود من ضبط 1322 قطعة سلاح نارى، أبرزها (112 بندقية آلية – 168 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 108 مسدس – 934 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 170 خزينة –  1643 قطعة سلاح أبيض) وضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهما ( 8 مسدس– 7 فرد محلى – أدوات وأجزاء التصنيع). 
 
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
 
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
 

أسلحة

الاتجار في السلاح

جرائم الاتجار في السلاح

أسلحة مهربة

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

اخبار مصريه

اخبار اليوم

الداخلية

اخبار الداخلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الداخلية" تزلزل سوق السلاح.. المجموعات القتالية تداهم ورش تصنيع الأسلحة وأوكار الجريمة.. تحريز 1527 قطعة سلاح بينها جرينوف وبنادق آلية ومسدسات.. ضبط 353 قطعة سلاح نارى ومقتل 14 عنصرا إجراميا شديد الخطورة

الأحد، 14 نوفمبر 2021 01:15 م

انهيار سوق السلاح.. تحريز 1331 قطعة خلال أسبوع

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 11:00 م

أقوى 10 ضربات أمنية خلال أسبوع.. سقوط عصابة تعدين "البتكوين" والمجوهرات المضروبة.. ومداهمة سوق السلاح وحدائق الشيطان فى الصحراء.. وضبط جرائم تهرب ضريبى بقيمة 3 مليارات جنيه.. و905 قضايا تنقيب عن الآثار

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 01:30 م

الداخلية تزلزل سوق السلاح بمصر.. مقتل أشهر مورد أسلحة بالصعيد في اشتباكات بالرصاص مع الشرطة.. اقتحام أوكار الأباطرة وتحريز 3939 قطعة سلاح بينها جرينوف وبنادق.. وضبط 10 آلاف عنصر إجرامي شديد الخطورة.. صور

الإثنين، 11 مايو 2020 12:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة