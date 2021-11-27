روسيا ترسل معدات جديدة لمحطة الفضاء الدولية لتوسيع إمكانياتها

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قال نائب رئيس الملاحة الفضائية الروسية، أوليج موخين، إن بلاده أرسلت معدات جديدة إلى محطة الفضاء الدولية توسيعًا لإمكانياتها.



وأضاف موخين، في تصريح لقناة "زفيزدا" التلفزيونية: إن المعدات الجديدة تحملها مركبة الشحن الفضائية (بروجريس إم – أو إم)، وهي معدات مرسى السفن الفضائية (بريتشال).



وتابعت: "مع تركيب المرسى الجديد يصبح بإمكان محطة الفضاء الدولية استقبال خمس سفن فضائية في آن واحد، كما سيزيد مرسى السفن الفضائية الجديد إمكانيات العمل في محطة الفضاء الدولية؛ لأن وصول المزيد من المركبات القادمة من الأرض يعني وصول المزيد من الإمدادات وخاصة الوقود لمحركات المحطة الفضائية".



وأوضح أن مركبة (بروجريس إم – أو إم)، التي انطلقت من قاعدة (بايكونور) الفضائية في 24 نوفمبر الجاري، تحمل إجمالًا ما يزن حوالي 700 كيلوجرام إلى محطة الفضاء الدولية.

يذكرأن، أعلن رائد وكالة الفضاء الأوروبية الألماني ماتياس مورير، أن مرحاض المقطع الأمريكى من محطة الفضاء الدولية "قد تحطم".

ووفقًا لما ذكره موقع RT، قال مورير: "كان على القيام ببعض الأعمال القذرة هذا الصباح، حيث تعطل مرحاضنا واضطررت إلى التعامل مع الجهاز لإصلاحه، قمت بفحص جميع الخراطيم من أجل إصلاحه".

وتضم البعثة رقم 66 على محطة الفضاء الدولية الروسيين بيوتر دوبروف وأنطون شكابليروف (قبطان المحطة الدولية)، والأمريكي مارك فاندي هاي.

ويقيم بالإضافة إلى هؤلاء الرواد، طاقم المركبة الفضائية المأهولة "Crew Dragon - مهمة Crew-3" المكونة من راج شاري، توماس مارشبورن، كايلا بارون والألماني ماتياس مورير.

وكانت أعلنت وكالة "ناسا" أن محطة الفضاء الدولية لا تزال معرضة لخطر متزايد من جراء حطام مداري بعد اختبار أسلحة روسي جرى هذا الأسبوع، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية.