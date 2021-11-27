رفع 50 طن مخلفات بقرى وأحياء مدينة المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

وجه الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، رؤساء القرى والاحياء بالمتابعة المستمرة لكافة الأعمال للحفاظ على صحة وأمن المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأضاف أن قسم البيئة بالوحدة المحلية لقرية تلهالتابغة للمركز برفع 25 طن مخلفات وتراكمات من جميع نقاط التجمع بالقرية وتم نقلها الى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأكد محمد عبد العظيم رئيس حي وسط مدينة المنيا على ستمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات حيث تم رفع 25 طن مخلفات وتراكمات من جميع الشوارع والاروقة ونقلها الى المقالب العمومية للحد من انتشار الامراض والفيروسات وخاصةً كورونا.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد أجرى جولة تفقدية بعدد من أحياء مدينة المنيا، وذلك لمتابعة الحالة العامة بشوارع وأحياء المدينة، الى جانب تفقد عدد من المشروعات التنموية، والصحية بالمحافظة، شملت جولة المحافظ، تفقد منطقة مدينة العمال، بحي جنوب المدينة، وعزبتي ميخائيل توما، وكامل عوض، بطريق مصر أسوان الزراعي، بحي غرب المدينة.

التقى المحافظ بعدد من المواطنين بمنطقة مدينة العمال، حيث استمع لمقترحاتهم وطلباتهم، مؤكداً أن المحافظة تعمل جاهدة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، لتطوير العشوائيات والسعي لتوفير السكن الملائم للمواطنين قاطني المناطق العشوائية وتوفير كافة الخدمات الملائمة. ووجه المحافظ، رئيس المدينة، بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل ودهان البلدورات، وأعمدة الإنارة ورفع الإشغالات بطريق مصر أسوان الزراعي.