اليوم السابع
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السبت، 27 نوفمبر 2021 07:48 م
أكرم القصاص
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خبيرة سياحية: القطاع نما 70% ومتوقع نجاح أكبر بعد افتتاح طريق الكباش

السبت، 27 نوفمبر 2021 07:13 م
خبيرة سياحية: القطاع نما 70% ومتوقع نجاح أكبر بعد افتتاح طريق الكباش السياحة
رامى محيى الدين

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قالت الخبيرة السياحية نهال يحيى، إن طريق الكباش كان من الآثار التى كان يجب تسليط الضوء عليها، لأنه متحف مفتوح وكان يحدث به أهم عيد عند القدماء المصريين، لافتًة إلى أن الطريق سيجذب سياحا كثر خصوصا السائحين المهتمين بالسياحة الثقافية. 
 
وأضافت نهال يحيى، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم السبت، أن السياحة الثقافية ستشتعل في مصر خلال الفترة المقبلة وسنجد إقبالا كبيرا من المواطنين على الأماكن الأثرية خصوصًا بعد افتتاح طريق الكباش، متابعة: "الناس بقيت مهتمة بالسماع عن الأماكن الأثرية"، منوهة إلى أن مصر بها أماكن سياحية في الصيف غير تلك الموجودة خلال موسم الشتاء.
 
وأشارت إلى أن المصريين أصبحوا يهتمون بالسياحة الثقافية أكثر من الترفيهية، لافتة إلى أن السياحة في مصر زادت  70% خلال الفترة الأخيرة وهو رقم كبير جدا، مضيفة: "فرصة للتسويق السياحي وعمل حفلات وإعادة إحياء الأعياد المصرية القديمة".
 
 

السياحة

نهال يحي

طريق الكباش

السياحة الثقافية

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