حياة كريمة.. محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ 13 مشروعا خدميا بمركزى الصف وأطفيح

كتب ـ سيد الخلفاوى

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي لـ 13 مشروعا خدميا ضمن المشروعات الجاري تنفيذها بقري مركزي الصف وأطفيح في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك خلال جولة استغرقت 6 ساعات.

وبدأت جولة محافظ الجيزة بتفقد المشروعات المدرجة بقرية الشوبك الشرقي بمركز الصف وهي إحدى القرى المدرجة بالمبادرة للوقوف علي نسب التنفيذ وتذليل أي معوقات تؤثر على الجدول الزمنى للأعمال.

وتابع المحافظ مجمع الخدمات الحكومية والزراعية الجاري إنشاؤها لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية والتيسير عليهم فى إنهاء المعاملات الحكومية، بالإضافة الي تفقد موقع إقامة المركز الطبى المتكامل والبالغ مساحته حوالي 1800 م2 للارتقاء بمستوي الخدمات الصحية المقدمة والذي سوف يتميز بالميكنة في نظام التشغيل ويقدم الخدمة على مدار 24 ساعة لحوالي 120 ألف نسمة من اهالي القرية والقري المجاورة .

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد موقع إنشاء سكن كريم وأعمال إحلال وتجديد مركز شباب الشوبك الشرقي، مؤكداً علي ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال فى اسرع وقت ممكن وفقا للجدول الزمني المحدد لها.

وتابع المحافظ أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة مدرسة الشوبك الشرقى والتي سوف تساهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب.

كما حرص على تفقد مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بعزبة حسن عتمان وأعمال إنشاء الوحدة الصحية بالشوبك الشرقى ومعدلات تنفيذ نقطة الإسعاف الجارى إنشاؤها بالوحدة المحلية بالإخصاص والكائنة بجانب الطريق الدائري الإقليمى والتي تتميز بموقعها في تقديم خدماتها والتنقل لمواقع الحوادث في أسرع وقت، مؤكدا أن كافة المشروعات المدرجة بمبادرة حياه كريمة ستساهم بشكل كبير في دعم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت جولة المحافظ متابعة معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمركز ومدينة أطفيح حيث تفقد نسب تنفيذ أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومى والزراعى بالبرمبل .

واستعرض راشد أعمال إنشاء المركز الطبي والذى سيساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمه لحوالى 100 ألف نسمة بالقرية والقري المجاورة لها، حيث أكد المحافظ علي مدير مديرية الشئون الصحية بدعم المركز بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة بالإضافة إلى الأطباء وأطقم التمريض وذلك فور الانتهاء من أعمال الإنشاء والتشطيب لتحقيق الاستفادة للمواطنين .

كما تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة مدرسة البرميل الابتدائية والتى وجه بمراعاة كافة المعايير اللازمة لسلامة الطلاب في اطار مجهودات رفع كفاءة المنشآت التعليمية وتفتيت الكثافات الطلابية .

واختتم محافظ الجيزة جولته بتفقد مشروعات رفع كفاءة نقطة إسعاف وأعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالبرمبل مشيدا بتقدم مراحل العمل في العديد من المشروعات المدرجة بمبادرة حياه كريمة.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد و مديرى مديريات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والرى والزراعة وهيئة الأبنية التعليمية .