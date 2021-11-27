حجز موظف طلب رشوة من مواطن لإنهاء إجراءات بناء مخالف فى القاهرة

أمرت نيابة المطرية، بحجز موظف بأحد الأحياء على ذمة التحريات، ضبط أثناء تقاضيه رشوة مقابل إنهاء بعض إجراءات البناء بالمخالفة للقانون.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم مباحث المرافق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية)، بتضرره من (أحد موظفى الحى) لسابقة التحصل منه على مبلغ مالى على سبيل الرشوة مقابـل إنهاء إجراءات تصالح بناء دور سكنى بالعقار محل سكنه.

وفى وقتٍ لاحق، فوجئ بقيام موظفى الحى بهدم جزء من سقف ذات الدور المشار إليه، وعقب تواصله معه طلب منه مبلغ مالى آخر لإعطائه لموظفى الحى للسماح له ببناء السقف مرة أخرى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، وتم ضبط المتهم أثناء استلامه المبلغ المالى المتفق عليه أسفل العقار محل سكنه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.