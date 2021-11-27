تونس تعلن إغلاق مؤسسات تعليمية بعد اكتشاف إصابات بين الطلاب بكورونا

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت السلطات المعنية فى تونس، اليوم السبت إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية بعد اكتشاف إصابات بين الطلاب بفيروس كورونا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وعلى جانب آخر تسلمت تونس، 400 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منحتها فرنسا لها، وذلك فى إطار منظومة "كوفاكس"، وأعربت رئاسة الجمهورية التونسية - فى بيان - عن بالغ تقديرها لدعم فرنسا المتواصل لتونس؛ لاسيما فى هذا الظرف الصعب، فى مبادرة تعكس متانة علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وتترجم إيمانهما المشترك بأهمية ترسيخ قيم التعاون والتضامن.

حضر مراسم تسليم شحنة اللقاحات - فى مطار تونس قرطاج الدولى - وزير الصحة التونسى على مرابط والمستشار الأول للأمن القومى لدى رئيس الجمهورية الفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، بالإضافة إلى المدير العام للصحة العسكرية الفريق طبيب مصطفى فرجاني، والقائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة فرنسا بتونس فاتين بنهبيل فوه، وممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة فى تونس مارلينا فيفياني، وممثلة منظمة الصحة العالمية بالنيابة بتونس جمانة هرمز.