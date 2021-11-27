اليوم السابع
Ads
السبت، 27 نوفمبر 2021 07:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

تسرب نفط جراء تصادم سفينتين قبالة السواحل الهندية

السبت، 27 نوفمبر 2021 06:22 م
تسرب نفط جراء تصادم سفينتين قبالة السواحل الهندية تسرب نفطى _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسفر تصادم سفينتين تجاريتين قبالة السواحل الهندية عن تسرب بقعة نفطية فى مياه خليج كوتش ببحر العرب، وفق ما أفادت به صحيفة Times of India ، اليوم السبت.

 

وبحسب "روسيا اليوم، قال خفر السواحل الهندى، أن السفينة Aviator اصطدمت بالسفينة Atlantic Grace قبالة سواحل ولاية غوجارات (شمال غرب البلاد).

 

دون وقود خسائر أو إصابات، مع الإشارة إلى أن الحادث أسفر عن تشكل بقعة من النفط المتسرب من إحدى السفينتين، وأن السفن التابعة لخفر السواحل تقوم بتحديد مساحة البقعة النفطية وتتخذ إجراءات لإزالتها فى أسرع وقت ممكن.

 

 


تسرب نفط

تصادم سفينتين

الهند

أخبار الهند

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة