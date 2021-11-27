اليوم السابع
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تراجع 10 دولارات فى يوم واحد.. كيف أثرت سلالة كورونا الجديدة على أسواق النفط؟

السبت، 27 نوفمبر 2021 02:00 م
تراجع 10 دولارات فى يوم واحد.. كيف أثرت سلالة كورونا الجديدة على أسواق النفط؟ نفط "ارشيفية"
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط ، 72.72 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وعند التسوية أمس الجمعة، حيث تراجعت بمقدار 9.5 دولار أو ما يوازي 11.6%، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.15 دولار للبرميل منخفضة بمقدار10.24 دولار أو مايوازى 13.1%.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية أمس الجمعة، سجلت أكبر تراجع بنحو 10 دولار وذلك في يوم واحد منذ شهر أبريل العام الماضي، نتيجة المخاوف من تأثير تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا، والذي أدى إلى زيادة احتمالات تضخم المعروض العالمي من النفط خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك بعد الإفراج عن احتياطات الخام بالولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأخرى.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن إعلان جنوب أفريقيا يوم الخميس، رصد متحور جديد مثير للقلق من فيروس كورونا، والذى أشار العلماء إلى أنه قفز كبيرة فى التطور، قد دفع العديد من الدول إلى فرض قيود على السفر من المنطقة. وفى غضون ساعات، أعلنت كل من بريطانيا وإسرائيل وسنغافورة فرض قيود على المسافرين إليها من جنوب أفريقيا وعدة دول مجاورة لها، بسبب التهديد الذى يمثله المتحور الجديد. وفى صباح الجمعة، تراجعت الأسواق فى اليابان بسبب هذا الاكتشاف، فيما قال المسئولون فى استراليا ونيوزيلندا إنهم يراقبون المتحور الجديد عن قرب.


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