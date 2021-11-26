انخفاض أسعار النفط 4%..برنت يسجل 78.41دولار..و74.08 للخام الأمريكي

كتبت - مروة الغول

شهدت أسعار النفط اليوم الجمعة، انخفاضًا بنسبة 4%، وبلغ السعر 78.41 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.08 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الجمعة، واصلت انخفاضها بنسبة 4%، وذلك نتيجة المخاوف من تأثير تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا، والذي أدى إلى زيادة احتمالات تضخم المعروض العالمي من النفط خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك بعد الإفراج عن احتياطات الخام بالولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأخرى.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، أمس الخميس، إن أمريكا تحاول إقناعها بزيادة إنتاج النفط.

وحسب موقع العربية، أضافت أن الخارجية الروسية، أن أمريكا تريد ضخ المزيد من النفط الروسي لخفض الأسعار.

وأضافت الخارجية الروسية، أن واشنطن تسعى لزيادة إنتاج النفط خدمة لمصالحها وتعيق تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا.

كما أعلنت الحكومة البريطانية، اعتزامها طرح 1.5مليون برميل من مخزونها الاحتياطى من النفط بالأسواق، فى إطار جهد دولى تقوده الولايات المتحدة لخفض أسعار المحروقات وحل أزمة نقص المعروض منها، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال متحدث باسم الحكومة، إن المملكة المتحدة ستتيح الإمدادات لشركات النفط التى تحتاج لشرائه خلال الأسابيع المقبلة، حسب ما نقلت عنه صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، والتى أشارت إلى أن المتبقى من المخزون الاستراتيجى من النفط بعد الطرح سيغطى طلب الوكالة الدولية للطاقة لأكثر من 90 يوما.

وكانت حكومة اليابان قد قررت، بيع جزء من الاحتياطي النفطي من المخزون الاستراتيجي بهدف استقرار أسعار الخام.

وحسب موقع سبوتنيك، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، للصحفيين "نحن نعلم أن الرئيس الأمريكي أعلن عن بيع النفط حتى الآن تعاونا مع الولايات المتحدة معا لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية".

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن إعلان جنوب أفريقيا أمس، الخميس، رصد متحور جديد مثير للقلق من فيروس كورونا، والذى أشار العلماء إلى أنه قفز كبيرة فى التطور، قد دفع العديد من الدول إلى فرض قيود على السفر من المنطقة.

وفى غضون ساعات، أعلنت كل من بريطانيا وإسرائيل وسنغافورة فرض قيود على المسافرين إليها من جنوب أفريقيا وعدة دول مجاورة لها، بسبب التهديد الذى يمثله المتحور الجديد.

وفى صباح الجمعة، تراجعت الأسواق فى اليابان بسبب هذا الاكتشاف، فيما قال المسئولون فى استراليا ونيوزيلندا إنهم يراقبون المتحور الجديد عن قرب.