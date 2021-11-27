اليوم السابع
Ads
السبت، 27 نوفمبر 2021 10:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تداول 1820 طن بضائع عامة ومتنوعة و131 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

السبت، 27 نوفمبر 2021 10:06 ص
تداول 1820 طن بضائع عامة ومتنوعة و131 شاحنة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1820 طن بضائع عامة ومتنوعة، و131 شاحنة و14سيارة و 2357.172 طن، حيث شملت حركة الصادرات 1319 طن بضائع عامة و 65 شاحنة و 1 سيارة ملاكي .

كما أكدت الهيئة أن شملت حركة الواردات501 طن بضائع عامة و58 شاحنة  و13 سيارة و 2357.172 طن قادم من الهند ويتواجد 8 سفن علي ارصفة الموانئ .
 
فيما استقبلت ميناء سفاجا السفينة الرياض  بحمولة 8 شاحنة و13سيارة ملاكي والسفينة ANKA SKY  بحمولة 2357.172 طن قار اقطاب قادمة من الهند وتم مغادرة السفينة LAVRIO فارغة .
 
استقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء وعمان، حيث تم استقبال 58 شاحنة بحمولة 501 طن و وتصدير 65 شاحنة بحمولة 1319طن و 1 سيارة ملاكي.

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

موانئ البحر الاحمر

الغردقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة