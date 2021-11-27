تداول 1820 طن بضائع عامة ومتنوعة و131 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1820 طن بضائع عامة ومتنوعة، و131 شاحنة و14سيارة و 2357.172 طن، حيث شملت حركة الصادرات 1319 طن بضائع عامة و 65 شاحنة و 1 سيارة ملاكي .

كما أكدت الهيئة أن شملت حركة الواردات501 طن بضائع عامة و58 شاحنة و13 سيارة و 2357.172 طن قادم من الهند ويتواجد 8 سفن علي ارصفة الموانئ .

فيما استقبلت ميناء سفاجا السفينة الرياض بحمولة 8 شاحنة و13سيارة ملاكي والسفينة ANKA SKY بحمولة 2357.172 طن قار اقطاب قادمة من الهند وتم مغادرة السفينة LAVRIO فارغة .

استقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء وعمان، حيث تم استقبال 58 شاحنة بحمولة 501 طن و وتصدير 65 شاحنة بحمولة 1319طن و 1 سيارة ملاكي.