تبدأ 5 ديسمبر.. 11 معلومة عن امتحان الصف الرابع الابتدائى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائى لشهر ديسمبر المقبل، ونقدم فى التقرير التالى 11 معلومة مهمة عن الامتحانات.
- ـ تبدأ الامتحانات 5 ديسمبر وتستمر حتى 9 من نفس الشهر.
- ـ يؤدى الطلاب الامتحان فى 7 مواد أساسية أسئلتها على مستوى الإدارة التعليمية.
- ـ يمتحن الطلاب يوم 5 ديسمبر فى اللغة العربية والتربية الدينية.
- ـ يوم 6 ديسمبر فى العلوم والمهارات المهنية.
- ـ 7 ديسمبر الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.
- ـ يؤدى الطلاب يوم 8 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية.
- ـ كما يؤدى الطلاب يوم 9 ديسمبر امتحان الرياضيات.
- ـ الامتحان يأتى من بنوك للأسئلة بواقع 10 أسئلة فى كل مادة.
- ـ الامتحان هدفه هو قياس نواتج التعلم وتحديد مستوى الطالب ومدى استيعاب التطوير في المناهج وطرق التدريس الحديثة.
- - الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر الجارى.
- ـ يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.
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