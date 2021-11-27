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تبدأ 5 ديسمبر.. 11 معلومة عن امتحان الصف الرابع الابتدائى

السبت، 27 نوفمبر 2021 03:00 ص
تبدأ 5 ديسمبر.. 11 معلومة عن امتحان الصف الرابع الابتدائى طلاب المدارس ـ أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائى لشهر ديسمبر المقبل، ونقدم فى التقرير التالى 11 معلومة مهمة عن الامتحانات.

  1. ـ تبدأ الامتحانات 5 ديسمبر وتستمر حتى 9 من نفس الشهر.
  2. ـ يؤدى الطلاب الامتحان فى 7 مواد أساسية أسئلتها على مستوى الإدارة التعليمية.
  3. ـ يمتحن الطلاب يوم 5 ديسمبر فى اللغة العربية والتربية الدينية.
  4. ـ يوم 6 ديسمبر فى العلوم والمهارات المهنية.
  5. ـ 7 ديسمبر الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.
  6. ـ يؤدى الطلاب يوم 8 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية.
  7. ـ كما يؤدى الطلاب يوم 9 ديسمبر امتحان الرياضيات.
  8. ـ الامتحان يأتى من بنوك للأسئلة بواقع 10 أسئلة فى كل مادة.
  9. ـ الامتحان هدفه هو قياس نواتج التعلم وتحديد مستوى الطالب ومدى استيعاب التطوير في المناهج وطرق التدريس الحديثة.
  10. - الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر الجارى.
  11. ـ يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

التربية والتعليم

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اليوم السابع بلس

طلاب المدارس

امتحانات الصف الرابع

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