تبدأ 5 ديسمبر.. 11 معلومة عن امتحان الصف الرابع الابتدائى

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائى لشهر ديسمبر المقبل، ونقدم فى التقرير التالى 11 معلومة مهمة عن الامتحانات.