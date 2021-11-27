ففى الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4080 إصابة جديدة و27 وفاة بفيروس كورونا، و1236 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 936 ألفا و619 حالة، والوفيات إلى 11 ألفا و486 حالة، والشفاء إلى 876 ألفا و949 حالة.



وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 193 إصابة جديدة و5 وفيات، وتماثل 131 حالة للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 209 آلاف و817 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و46 حالة، والشفاء إلى 143 ألفا و902 حالة.



وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إنه تم تسجيل 3 وفيات، و210 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و287 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.4%، ونسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.