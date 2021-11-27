اليوم السابع
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السبت، 27 نوفمبر 2021 03:22 م
أكرم القصاص
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بيلاروسيا: تفاقم أوضاع المهاجرين وسط تراكم الثلوج على الحدود مع بولندا

السبت، 27 نوفمبر 2021 03:06 م
بيلاروسيا: تفاقم أوضاع المهاجرين وسط تراكم الثلوج على الحدود مع بولندا مهاجرين
أ ش أ

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ذكرت وكالة الأنباء البيلاروسية أن معاناة المهاجرين الذين لا يزالون يقيمون في مخيمات داخل الأراضي البيلاروسية عند الحدود مع بولندا تزداد، وذلك وسط تراكم الثلوج ورفض بولندا السماح لهم بعبور حدودها للوصول إلى ألمانيا.


وأوضحت -اليوم السبت، أن المتطوعين يسعون إلى تخفيف وطأة الطقس على المهاجرين من خلال تزويدهم بالأغطية والمواد الغذائية، مؤكدة أن أزمة المهاجرين العالقين منذ نحو شهرين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا تتواصل، مع تعنت السلطات البولندية وإصرارها على عدم السماح لهم بدخول أراضيها.


ويواجه آلاف الأشخاص، بينهم عائلات لديها أطفال، مصيرا مجهولا في مخيمات على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.


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