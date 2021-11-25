اليوم السابع
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قافلة مساعدات لدعم متضررى السيول‎‎ بأسوان والمحافظ يشيد بدور الأزهر.. صور

الخميس، 25 نوفمبر 2021 02:37 م
قافلة مساعدات لدعم متضررى السيول‎‎ بأسوان والمحافظ يشيد بدور الأزهر.. صور جانب من المساعدات
أسوان - عبد الله صلاح

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أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدور المجتمعى للأزهر الشريف والجهود المبذولة من بيت الزكاة المصرى بإشراف من فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، جاء ذلك على هامش تكليف محافظ أسوان للسكرتير العام اللواء حازم عزت بتفقد دفعة جديدة من المساعدات تضم 6 آلاف كرتونة للسلع الغذائية المهداة من بيت الزكاة والصدقات المصرى، بالإضافة إلى ألف بطانية مقدمة من نادى روتارى مصر.

وأشار اللواء أشرف عطية بأن ذلك يعكس دور المشاكة المجتمعية الجادة لمساندة الجهود الحكومية المبذولة لإعادة الحياة لطبيعتها بمختلف المناطق المتضررة، مع توفير حياة كريمة للأسر والأهالى المقيمية فيها، مطالباً من الجهات المسئولة عن هذه المساعدات بضرورة التنسيق مع اللجنة المشكلة للإشراف على جهود المجتمع المدنى لإحتواء تداعيات السيول، وذلك من أجل توحيد آلية توزيع المساعدات المادية والعينية ومنع الإزدواجية أو التكرار فى توزيعها مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه فى مختلف المناطق المتضررة.

المساعدات
المساعدات

 

جانب من المساعدات
جانب من المساعدات

محافظة أسوان

سكرتير عام محافظة أسوان

قافلة جديدة من المساعدات

دعم الأسر المتضررة من السيول‎‎

سيول أسوان

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