بعد حادث شقيق تيسير فهمي.. ما عقوبة غياب اشتراطات الأمان بالمستشفيات الخاصة؟

كتب أحمد حسني

يمكنها أن تنقذ حياة إنسان.. تعليمات وتطبيقات يعتقد البعض أنها لا قيمة لها لكنها فى الأصل قد تنقذ حياة، وهي اشتراطات الحماية المدنية في المستشفيات الخاصة، والذي أُثير بعد وفاة شقيق الفنانة تيسير فهمي في حادث نشوب حريق داخل مستشفي خاص بمنطقة العجوزة.

لكن السؤال الذي يفرض ذاته بعد هذا الحادث الأليم، ما هي العقوبات التي تطبق على المستشفيات الخاصة التي لا تطبق اشتراطات الحماية المدنية ضد الحرائق؟.

الخبير القانوني خالد محمد، يؤكد أن اشتراطات الحماية المدنية من أوئل الشروط لاستخراج التصاريح العملية ومن أهمها تصريح المستشفيات الخاصة، وعدم الالتزام بتلك الاشتراطات قد يعرض المنشأة للغلق الجزئي والكلي حسب ما تراه الجهة المسئولة ولحين تنفيذ تلك الاشتراطات بشكل كامل لحماية وأمن المرضي والأطباء أيضاً.

واشترطت إدارة الحماية المدنية على قاطنى العقارات السكنية بمجموعة من الإجراءات الوقائية من حرائق الماس الكهربائى، التى تندلع داخل الشقق، ومن تلك الخطوات:

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

2- قطع التيار كهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

3 - صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

4 - التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

5 - لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربى.

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.

11- عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.

من جهة أخري وبعد وقوع الحادث يواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات في حادث مصرع شقيق الفنانة تيسير فهمي، وربة منزل، في حادث نشوب حريق بمستشفى خاص بالعجوزة، أمس الإثنين، من خلال استعجال تقرير المعمل الجنائي، الخاص بمعاينة المبنى الذي شهد الحريق، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال أحد مسئولي المستشفى الذي تم التحفظ عليه، لبيان مدى وجود شبهة إهمال من عدمه، وأيضا الاستماع لأقوال المصابين في الحريق.

وانتهى رجال المباحث من إجراء معاينة لحصر الخسائر والتلفيات، والتوصل لسبب اندلاع الحريق، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي بالتوصيلات الخاصة بجهاز طبي، وراء اندلاع النيران، دون وجود شبهة جنائية.

ويجري رجال المباحث تحريات لبيان مدى التزام المستشفى بالإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة، والوقاية من الحرائق، ومراجعة التراخيص الخاصة بإدارة المستشفى.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بمستشفى خاص بمنطقة العجوزة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن مصرع شقيق الفنانة تيسير فهمي، حيث كان يتلقى العلاج بالمستشفى، بالإضافة إلى مصرع ربة منزل، وإصابة اثنين آخرين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.