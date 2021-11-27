اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بريطانيا تضم أنجولا وموزمبيق ومالاوى وزامبيا إلى قائمة "حظر سفر"

السبت، 27 نوفمبر 2021 08:00 م
بريطانيا تضم أنجولا وموزمبيق ومالاوى وزامبيا إلى قائمة "حظر سفر" ساجد جاويد وزير الصحة البريطانى
لندن - (أ ش أ):

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أعلن وزير الصحة البريطانى ساجد جاويد، اليوم السبت، ضمّ 4 دول أفريقية إلى قائمة حظر السفر لبريطانيا، وهى أنجولا وموزمبيق ومالاوى وزامبيا، وذلك بداية من فجر غد الأحد.

 

وقال جاويد - فى تصريح نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية- "لقد تحركنا سريعا وبالفعل يعزل الأفراد المصابون بسلالة أوميكرون الجديدة أنفسهم، بينما يجرى ترصد من تواصل معهم".

 

وأكد جاويد أن السلطات البريطانية ستبذل ما بوسعها لحماية المواطنين ضد التهديد الجديد، موضحا أن ذلك هو سبب رفع سعة إجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد فى المجتمعات المتأثرة، وفرض حظر سفر من وإلى 4 دول جديدة وهى مالاوى وموزمبيق وزامبيا وأنجولا.

 

وشدد جاويد على أن الحكومة البريطانية لن تتردد فى اتخاذ المزيد من الخطوات إذا تطلب الأمر، محذرا من أن ظهور السلالة الجديدة هى "تذكير قاس بأننا لم نخرج بعد من الجائحة".

 


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