بث مباشر.. تعرف على حركة المرور بطريق إسكندرية الزراعى وحالة الطقس اليوم

كتب ـ بهجت أبو ضيف

أجرى "اليوم السابع" بثا مباشرا من طريق إسكندرية الزراعي، لرصد حركة المرور، والتعرف أيضا على حالة الطقس التي توقعتها هيئة الأرصاد الجوية أن تسود اليوم السبت.

وسادت حالة من الانتظام والسيولة في حركة السير بطريق إسكندرية الزراعي في الاتجاهين، وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور، كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، ووجود شبورة مائية بالطرق القريبة من المسطحات المائية.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 3963 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 1225 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و118 مخالفات السير بدون تراخيص، و11 مخالفة عن الدراجات النارية، و31 مخالفة موقف عشوائى، و42 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.