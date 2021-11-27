اليوم السابع
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انقطاع مياه الشرب عن مدينة طوخ 5 ساعات غدا لأعمال الصيانة بالخط الرئيسى

السبت، 27 نوفمبر 2021 09:03 م
انقطاع مياه الشرب عن مدينة طوخ 5 ساعات غدا لأعمال الصيانة بالخط الرئيسى انقطاع المياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع مياه الشرب عن مدينة طوخ، وذلك لأعمال الصيانة للخط الرئيسى أمام سنترال طوخ، لمدة 5 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر غدا الأحد.

وأهابت الشركة بالمواطنين، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة أنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة، وصرف كميات المياه من الخط الرئيسي لضمان جودة المياه بعد أعمال الصيانة حففاظا على أرواح المواطنين.

وكان المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أعلن رفع درجة الاستعداد ونشر وتواجد معدات الشركة وفرق الطوارئ بكافة الميادين والطرق الرئيسية والمحاور تحسبا لسقوط الأمطار حسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه رئيس شركة مياه القليوبية، على استمرار عمل غرفة عمليات علي مدار الساعة لتلاقي بلاغات تجمعات مياه الأمطار وسرعة توجيه فرق الطوارئ للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

وأعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.


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