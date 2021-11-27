انطلاق مسابقة الملتقى الفكرى لمدارس الإسكندرية الأزهرية.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية أسماء على بدر

انطلقت مسابقة الملتقى الفكرى والشعر بمدارس الإسكندرية الأزهرية ، اليوم السبت ، بمشاركة كافه المدارس والمعاهد على مستوى محافظة الإسكندرية .

وتفقد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية، وعلاء العريان الوكيل الثقافي مسابقة الملتقى الفكري، والشعر التي تقيمها رعاية الطلاب تحت إشراف نبيلة الصياد موجه عام التربية الاجتماعية، إكرام عباس الموجه الأول.

وتشمل مسابقة الملتقى الفكري الأبحاث، واللوحات، والحاسب الآلي، وضمت مسابقة الشعر للفتيات إعدادي وثانوي، واستمع " هاشم " و"العريان" لبعض فقرات الشعر من الطالبات المشاركات في المسابقة.

يذكر أن أعلنت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية تحت رعاية الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية، والشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، وعلاء العريان الوكيل الثقافي، نتائج مسابقات ألعاب القوى للبنين.

وكانت النتائج كالتالي: أولًا: الوثب الطويل: فاز بالمركز الأول الطالب محمد عبدالقادر سعد من معهد برج العرب، وفاز بالمركز الثاني الطالب أحمد إبراهيم حليم من معهد المدينة المنورة، وفاز بالمركز الثالث الطالب ماهر السيد محمد من معهد الإمام أبو العزائم، وفاز بالمركز الرابع الطالب أحمد محمد عبدالحي من معهد الإمام أبو العزائم، وفاز بالمركز الخامس الطالب السيد محمد السيد من معهد برج العرب.