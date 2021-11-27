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النقض تؤيد إدراج 8 قيادات إخوانية منهم الكتاتني ورشاد بيومي على قائمة الإرهاب

السبت، 27 نوفمبر 2021 12:37 م
النقض تؤيد إدراج 8 قيادات إخوانية منهم الكتاتني ورشاد بيومي على قائمة الإرهاب محكمة النقض-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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أيدت محكمة النقض اليوم السبت، إدراج محمد سعد الكتاتني، ورشاد بيومي، ومحمد مهدى عاكف، و محمد عبد العظيم شعراوي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود الزناتي، وأحمد شوشة، على قائمة الكيانات الإرهابية، بعد أن قضت برفض الطعون المقدمة منهم.
 
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة، بإدراج المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا لنص المادة 7 من القانون 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون 11 لسنة 2017، إلا أن المتهمين طعنوا على الحكم الذى تم تأييده من محكمة النقض.
 
 

محكمة النقض

ادراج على قائمة الإرهابيين

ادراج على قائمة الإرهاب

الكيانات الإرهابية

قائمة الإرهابيين

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