المسئولون بالإسكندرية يكشفون الأسباب الحقيقية لغرق المدينة بمياه الأمطار.. لايف

الاسكندرية جاكلين منير

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، فيديو لايف حول المؤتمر الصحفى لمسئولى صرف الإسكندرية يكشفون فيه التفاصيل وسر غرق المدينة فى نوة المكنسة.





وأشار اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إلى أن الإسكندرية شهدت هطول أمطار فى نوة المكنسة تفوق القدرة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحى، حيث أن شبكة الصرف الصحى استيعابها 9 مم فى حين الأمطار التى شهدتها الاسكندرية وصلت كميتها إلى 280 مم، بما يفوق أضعاف القدرة الاستيعابية للشبكات الصرف الصحى بالإسكندرية.

وأكد على تواجد رجال الصرف الصحى بالإسكندرية طوال فترات نوة المكنسة وتم رفع تجمعات المياه فى ساعات معدودة.



وأشار إلى أن تجمعات المياه فى الشوارع وتعطل حركة المرور جاء بسبب أن مياه الأمطار كانت تفوق القدرة الاستيعابية لمحطات الرفع وتسببت فى ارتفاع منسوب المياه فى المصارف والترع وتم بناء حواجز لمنع خروج مياه الترع والمصارف.



كانت الإسكندرية قد شهدت حالة الانقلاب المفاجئ الذى شهدته الإسكندرية اليوم فى حالة الطقس، حيث الأمطار الرعدية الغزيرة والمفاجئة والتى أدت إلى غرق بعض مناطق الكورنيش وتعطل حركة المرور.



وأصدرت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، بيانا أكدت فيه، انتشار معدات وفرق طوارئ الشركة بجميع مناطق الإسكندرية للعمل على رفع تجمعات مياه الأمطار المتراكمة فى بعض الشوارع والمناطق الحيوية بالمحافظة.

وأكدت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية على أنه تم الانتهاء من رفع تجمعات مياه الأمطار بطريق الكورنيش وطريق الحرية، وبشارع خالد بن الوليد ومنطقة جليم ومنطقة سبورتنج وسور نادى سبورتنج والعيسوى اسكندر إبراهيم والبحرية الراس السوداء و25 مستشارين، وكذلك تجمعات المياه بسموحة والإبراهيمية والحضرة وكوبرى كليوباترا وعزبة عبد المنعم رياض وعزبة فتى.



وأكدت على تواجد جميع الجهات التنفيذية ومعدات وقوات المنطقة الشمالية والحماية المدنية وشركة مياه الشرب بالإسكندرية من أجل رفع المياه عن جميع مناطق الإسكندرية.



المؤتمر



جانب من المؤتمر



جانب من مؤتمر مسؤولو صرف الإسكندرية



صرف الإسكندرية يكشف التفاصيل وسر غرق المدينة فى نوة المكنسة



مسؤولو صرف الإسكندرية يكشفون التفاصيل وسر غرق المدينة فى نوة المكنسة



مسؤولو صرف الإسكندرية يكشفون سر غرق المدينة فى نوة المكنسة



مسؤولو صرف الإسكندرية



مؤتمر مسؤولو صرف الإسكندرية عن نوة المكنسة







