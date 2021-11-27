السعودية تسمح بالقدوم المباشر لمن تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لمن تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا، داخل المملكة، مع حجر صحى مؤسسى لمدة 3 أيام، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية.

كانت المملكة أعلنت تخفيف قيود السفر من مصر إلى المملكة، فقد تقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من مصر دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارج الدولة قبل الدخول إلى المملكة.

شملت القائمة إلى جانب مصر كلا من جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية البرازيل الاتحادية، جمهورية فيتنام الاشتراكية، جمهورية الهند.

ووفق تصريحات أوردتها وكالة الانباء السعودية لمصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية، فعلى القادم إلى المملكة الالتزام بالحجر المؤسسى فى المملكة لمدة 5 أيام فقط، وذلك اعتبارًا من 1 ديسمبر المقبل، بحسب وكالة أنباء واس.

وقال المصدر بحسب البيان إنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم المباشر مؤقتًا من بعض الدول إلى المملكة، والذى يستلزم قضاء 14 يومًا خارجها قبل الدخول، لأسباب تتعلق بتفشى جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائى محليًا وعالميًا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة فى المملكة عن تطورات جائحة كورونا، ومدى استقرار الوضع الوبائى فى عدد من الدول، فقد تقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من مصر وعدد من الدول دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة، وذلك اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحى المؤسسى عليهم لمدة 5 أيام بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، مع استمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات فى هذا الخصوص.