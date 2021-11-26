اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 نوفمبر 2021 04:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

"الصحة العالمية" تعرب عن قلقها من متحور "كورونا" الجديد بجنوب أفريقيا

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 03:01 م
"الصحة العالمية" تعرب عن قلقها من متحور "كورونا" الجديد بجنوب أفريقيا أمين عام منظمة الصحة العالمية جيبريسوس
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من المتحور الجديد لفيروس "كورونا" بعد ظهوره في جنوب أفريقيا، مؤكدة أنها تحتاج لأسابيع عدة من أجل فهم طبيعة المتحور الأحدث.


وأوضح متحدث باسم المنظمة العالمية كريستيان ليندماير - وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي دوري لوكالات الأمم المتحدة - أن فهم مستوى انتقال وشدة المتحورة الجديدة يحتاج إلى "أسابيع عدة".


وقال ليندماير : "إن خبراء من المنظمة مكلفين بمراقبة تطورات كورونا سيجتمعون مع ذلك في وقت لاحق اليوم، لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف المتحورة التي سميت (بي. 1.1.529) على أنها (مقلقة) أو (يجب مراقبتها)".


وأضاف أنه تم الإبلاغ عما يقرب من 100 تسلسل من السلالة المتحورة، وقد أظهر التحليل المبكر أنها تحتوي على عدد كبير من الطفرات التي تتطلب مزيدًا من الدراسة، لافتًا إلى أن المنظمة ستطلب من الدول اتخاذ إجراءات لمواجهة السلالة المكتشفة حديثًا، مضيفًا أن الخبراء سيشاركون الدول المعلومات المتوفرة.


وعن حظر الرحلات الجوية إلى قارة أفريقية، فأوضح أن المنظمة لا تنصح حاليًا بتلك الخطوات، وقال : "إن منظمة الصحة توصي الدول بالاستمرار باعتماد نهج علمي يستند إلى المخاطر في المرحلة الراهنة، ونكرر مرة جديدة أننا لا ننصح بفرض قيود على السفر".


وكانت المفوضية الأوروبية دعت، في وقت سابق، إلى وقف الرحلات الآتية من جنوب إفريقيا. فيما علقت عدة دول حول العالم بالفعل السفر إلى القارة الإفريقية حيث ظهرت السلالة الجديدة التي أثارت قلق العلماء هناك.


يذكر أنه تم اكتشاف المتحور الجديد في جنوب إفريقيا، بعد أن أعلن العلماء في البلاد أنه يشكل مصدر قلق بسبب ارتفاع عدد الطفرات فيه وانتشاره السريع بين الشباب في خاوتينج، المقاطعة الأكثر اكتظاظا بالسكان.


الصحة العالمية

كورونا

جنوب أفريقيا

متحور كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحف العالمية اليوم: اهتمام كبير بافتتاح طريق الكباش بالأقصر فى أجواء فرعونية أبهرت العالم.. المتحور الجديد لفيروس كورونا بجنوب أفريقيا يمثل قفزة كبيرة فى تطوره.. جوجل تدفع ضرائب 218 مليون يورو لحكومة إيرلندا

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 02:16 م

متحور جديد لـ"كورونا" يظهر بجنوب إفريقيا يثير رعب العالم.. السلالة الجديدة تمثل قفزة كبيرة فى تطور الفيروس.. بريطانيا تعيد فرض قيود السفر للقادمين من المنطقة الموبوءة.. والاتحاد الأوروبى يدرس خطوة مماثلة

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 01:00 م

جنوب أفريقيا تعرب عن خوفها من فشل لقاحات كورونا فى التعامل مع المتحور الجديد

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 12:01 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة