اليوم السابع
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الحكومة تنفى وقف صرف حوافز ومكافآت المعلمين فى نظام التعليم الجديد

السبت، 27 نوفمبر 2021 11:54 ص
الحكومة تنفى وقف صرف حوافز ومكافآت المعلمين فى نظام التعليم الجديد
كتبت ــ هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن وقف صرف حوافز ومكافآت المعلمين في نظام التعليم الجديد، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف حوافز ومكافآت المعلمين في نظام التعليم الجديد، مُشددةً على انتظام صرف كافة الاستحقاقات المالية الخاصة بالمعلمين والموجهين بشكل طبيعي دون وقف، بما في ذلك الحوافز والمكافآت طبقاً للقواعد والقوانين المطبقة في هذا الشأن، بما يضمن الحفاظ على حقوق ومصالح جميع العاملين بالمنظومة التعليمية.
 
الحكومة تنفى
الحكومة تنفى وقف صرف حوافز ومكافآت المعلمين في نظام التعليم الجديد

 


مكافات المعلمين

مجلس الوزراء

التربية والتعليم

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