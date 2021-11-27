الحكم بالإعدام على أب لتعديه على ابنته فى المنصورة.. فيديو

الدقهلية شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المرى وعضوية المستشار أحمد لطفى حسانين والمستشار سعيد السمادونى والمستشار محمد الشرنوبى وأمانة سر محمد جمال محمد ومحمود عبد الرزاق وبجميع الآراء بمعاقبة عامل بمدينة المنصورة بالإعدام شنقا لتعديه على ابنته الصغيرة التى لم تبلغ 18 سنة عدة مرات بجراج السيارات الذى يعمل به.

ترجع الواقعة إلى 29 يوليو 2021 وفى تاريخ سابق عليه بدائرة قسم أول المنصورة قام المتهم "عبد الحميد ٠ ع ٠ ط .أ" 37 سنة عامل بجراج سيارات بشارع المطافى برج المهندسين أول المنصورة بالتعدى على ابنته "أ ٠ ع ٠ع" 15 سنة طالبة ومقيمة بذات العنوان بغير رضاها بأن استدرجها إلى الجراج الملحق بمسكتها مهددا إياها بالبطش بها وبوالدتها حال إفشاء أمره، كون المتهم ممن لهم سلطة على المجنى عليها ومن أصلابها والدها.

أكدت الطفلة ابنة المتهم، أن والدها استغل صغر سنها وكونه والدها قام باستدراجها إلى الجراج الملحق بمسكنها والتعدى عليها.

وأكدت ش ٠ ع شقيقتها التوأم 15 سنة بمضمون ما أكدت به المجنى عليها بتحقيقات النيابة العامة كما أكدت الأم أ ٠ أ ٠ م ٠ ق 42 سنة ربة منزل ومقيمة بمركز بيلا محافظة كفر الشيخ أن ابنتها المجنى عليها أخبرتها بقيام والدها بالتعدى عليها مرات عديدة وكان يستغل الأوقات التى ينفرد بها داخل الجراج الملحق بمسكنهم.

وأكدت تحريات الرائد أحمد شبانة رئيس مباحث قسم أول المنصورة صحة الواقعة.

كما سألت النيابة العامة أ ٠ ع شقيقة المجنى عليها الصغرى 13 سنة على سبيل الاستدلال التى شهدت بما أدلت به المجنى عليها بتحقيقات النيابة العامة.

وقامت النيابة بمعاينة مكان الواقعة وتبين أنه عبارة عن جراج بجوار عقار مكون من أثنى عشر طابق تحت الإنشاء بشارع المطافى ويسمى برج أ٠ ا من الجهة اليمنى ويبعد عن مدخل العقار حوالى 60 مترا ويوجد به عدد من السيارات وعلى يمين المدخل بحوالي خمسة أمتار بعض المحتويات تلفاز وثلاجة ومروحة وأريكة ومنضدة خشبية صغيرة.

وبعد ثبوت الاتهام قرر الدكتور محمد حفنى رئيس النيابة الكلية القائم بأعمال المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية إحالة المتهم إلى محكمة جنايات المنصورة بمواد الاتهام 267 من قانون العقوبات والمستبدل بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 والمادة 116 مكرر من القانون 12 لسنة 1996 بشأن الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وقيدت الواقعة برقم 12816 لسنة 2021 جنايات قسم أول المنصورة.