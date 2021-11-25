تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طفلة فى ميت غمر بالدقهلية لشهر يناير المقبل

الدقهليه شريف الديب

قررت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مجدي على قاسم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحي محمد الكنانى، ومحمد أحمد شعبان، وأمانة سر شعبان شمس الدين خفاجة وأحمد كمال، التأجيل لدور يناير 2022 لمحاكمة "محمود س م أ" 21 سنة، نجار موبيليا، محبوس، و"عمر أ ص" هارب، ومقيمان بقرية سمبو مقام بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، لاتهامهما بخطف طفلة عمرها 15 عاما.

وأكدت تحريات الرائد أحمد فريد رئيس مباحث مركز ميت غمر السابق، صحة الواقعة.

كما قررت محكمة جنايات المنصورة اليوم، برئاسة المستشار مجدي على قاسم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محي محمد الكناني، والمستشار محمد أحمد شعبان، وأمانة سر شعبان شمس الدين خفاجة، وأحمد كمال التأجيل لدور يناير القادم 2022 لنظر قضية محاكمة 3 متهمين بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واستخدام أسلحة نارية والشروع فى قتل آخر عندما توجه المجنى عليه الأول مع صديقة شقيق المجنى عليه الثانى لإنقاذ حياته بعدما تعدى المتهم الأول بالضرب بـ"مطواة" على المجنى عليه الثانى أثناء جلوسه على أحد المقاهي.

ترجع الواقعة إلى 20 نوفمبر 2020 بقرية البوها مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بعد قيام المتهمون "أحمد م ع" 29 سنة مبيض محارة، وشقيقة "محمود م ع" 30 سنة، مبيض محارة محبوسين، و"محمد ع ك" هارب، والجميع مقيمون بذات القرية، بقتل المجنى عليه محمود على محمود الزناتي فى العقد الثالث من العمر، مع سبق الإصرار والترصد والشروع فى قتل محمد صلاح إبراهيم 34 سنة بائع فاكهة ومقيمان بذات الناحية، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش وترصدوا له وتتبعوه إلى المكان الذى أيقنوا أنه به عندما كان يحاول إنقاذ حياة المجنى عليه الثانى، وهم فى طريقهم للمستشفى، استخدم المتهمون دراجة نارية وقاموا بمطاردتهم واستيقاف السيارة التى كان يستقلها المجنى عليهما، وهم فى طريقهما للمستشفى وقيام المتهم الأول بإطلاق عيار نارى استقر فى صدر المجنى عليه الأول فأرداه قتيلا.



كما وجهت النيابة تهمة إتلاف السيارة رقم د م ط 5412 بواسطة السلاح النارى، وتهشيم الزجاج الأمامى وزجاج الباب الأيمن، وتهشيم الزجاج الخلفي من الناحية اليمنى ولاذوا بالفرار، واعترف المتهم الأول والثانى بارتكاب الواقعة وإجراء المعاينة التصويرية للجريمة.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، فقرر المستشار علاء السعدنى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية إحالة المتهمون إلى محكمة جنايات المنصورة للمحاكمة بالقضية رقم 38535 جنايات مركز ميت غمر لسنة 2020.