"التأمينات" تعلن إطلاق منظومة جديدة يوليو 2023 للتسهيل على المواطنين

كتب محمد شرقاوى

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن هناك اهتماما من الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى بملف التأمين الأجتماعى منذ عام 2014 للتجهيز للجمهورية الجديدة، مضيفا أن الحد الأدنى للاشتراك الشهرى حاليا 1200 جنيه.

وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلى عبر برنامجها المواجهة المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الحد الأدنى الشهرى للتأمين 1400 جنيه لزيادة الحد الأدنى للمعاش 910 جنيهات فى عام 2022، لافتًا إلى أن هناك معاش ثابت للعمالة غير منتظمة.

وتابع: "هناك خطة اشتراكات الشهرية جزء يتحمله العامل وجزء أخر يتحمله العمل، وطالب المواطن دفع حصته والدولة تتحمل الجزء الأخر للعمالة غير منتظمة، مضيفا أن إطلاق منظومة جديدة فى يوليو 2023 للتأمينات الاجتماعية، للتيسير على الإجراءات للمواطنين، وتم إتاحة خدمات على منصة مصر الرقمية".