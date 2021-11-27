اليوم السابع
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السبت، 27 نوفمبر 2021 06:20 م
أكرم القصاص
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الاستخبارات الروسية تنتقد مزاعم أمريكا بشأن غزو أوكرانيا

السبت، 27 نوفمبر 2021 06:00 م
الاستخبارات الروسية تنتقد مزاعم أمريكا بشأن غزو أوكرانيا رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجى ناريشكين
أ ش أ

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 انتقد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجى ناريشكين، اليوم السبت، مزاعم الولايات المتحدة بشأن تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا.
 
وقال ناريشكين بحسب وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إن "الهدف من تلك الادعاءات هو دفع السلطات في كييف لشن هجوم عسكري جديد على منطقة دونباس بغية إعادة تأجيج النزاع المتواصل في جنوب شرق أوكرانيا.
 
وأضاف "يجب أن أُطمئن الجميع لن يحدث شيء من ذلك وأن مزاعم الغزو ليست سوى دعاية مغرضة".
 
وكانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق، أن المخابرات الأمريكية تعتقد أن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا من ثلاثة اتجاهات - من أراضي شبه جزيرة القرم وبرا وعبر بيلاروس.
 
يذكرأن، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تعمل على جمع "معلومات إضافية" فى ظل تصريحات الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، حول استعدادات لانقلاب عسكرى ضده في البلاد، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وقالت كارين دونفريد، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس الجمعة: "يمكنني أن أؤكد لكم أننا مطلعون على التصريحات الصادرة هذا الصباح، نحن على اتصال مع الحكومة الأوكرانية بهدف مواصلة بحث الموضوع ونعمل على الحصول على معلومات إضافية"

وأوضحت دونفريد أن تعليقات زيلينسكي يمكن أن تمثل أحد الموضوعات التي سيتم بحثها على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في ريغا يوم 30 نوفمبر.

وسبق أن قال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفى، إنه تلقى معلومات تفيد بأن هناك استعدادات جارية في أوكرانيا لتنفيذ انقلاب على السلطة يوم 1 ديسمبر بمحاولات إشراك رجل الأعمال، رينات أحمدوف، في العملية.

وأضاف أنه من المخطط لتخصيص نحو مليار دولار لتنفيذ الانقلاب لكنه لم يوضح الطرف الذي يقف وراء ذلك.

 


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