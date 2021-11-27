اليوم السابع
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الإحصاء: 52.6 مليون نسمة عدد الذكور فى مصر و49.7 مليون الإناث سبتمبر الماضي

السبت، 27 نوفمبر 2021 11:00 م
الإحصاء: 52.6 مليون نسمة عدد الذكور فى مصر و49.7 مليون الإناث سبتمبر الماضي زحام - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي أعداد الذكور ارتفع بشكل طفيف عن أعداد الإناث حتى شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغ عدد الذكور نحو 52.6 مليون نسمة "بيانات أولية"، بينما كان 51.9 مليون نسمة في شهر سبتمبر عام 2020، وذلك بزيادة بلغت نحو 700 ألف نسمة.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن إجمالى أعداد الإناث بلغ 49.7 مليون نسمة في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 49 مليون نسمة في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 700 ألف نسمة.

وسجل إجمالى عدد السكان في مصر نحو 102 مليون و683 ألف و465 نسمة يوم 27/ نوفمبر الجاري، وفقاً لتقديرات جهاز الاحصاء لعام 2021 ارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2006 ثم إلى 94.8 مليون نسمة فى تعداد عام 2017، وارتفع إلى 101.5 مليون نسمة في 1/1/2021 بزيادة قدرها 7.1 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، (51.5٪ ذكور،48.5٪ إناث)، وبلغت نسبة النوع 106.1 ذكر لكل 100 أنثى.

وارتفع تعداد سكان مصر من 28.7 مليون نسمة خلال الفترة من 2006 وحتى عام 2021 ، حيث ارتفع عدد السكان من 72.8 مليون نسمة إلى 101.5 مليون نسمة.

وحلت محافظة القاهرة كأكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها 10.0 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.2 مليون نسمة وذلك في 1/1/ 2021.

ويعتبر المجتمع المصري مجتمعاً فتياً حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) حوالى ثلث السكان بنسبة 34.2٪ ونسبة الفئة العمرية (15ـ 64سنة) 61.9% بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) 3.9٪ فقط في بداية عام 2021.


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