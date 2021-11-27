37 مليون دولار زيادة بواردات مصر من التليفزيونات فى أغسطس الماضى

كتب: مدحت عادل

حققت الواردات المصرية من التليفزيونات ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الواردات من التليفزيونات والهوائيات نحو 54 مليون و482 ألف دولار في شهر أغسطس الماضي، بينما كانت 17 مليون و396 ألف دولار في شهر أغسطس عام 2020، بزيادة بلغت 37 مليون و86 ألف دولار.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، إن الواردات المصرية من التليفزيونات جاءت ضمن الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 564 مليون و256 ألف دولار في شهر أغسطس الماضي، مقابل 504 مليون و276 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 59 مليون و980 ألف دولار.

وشملت قائمة واردات السلع الاستهلاكية المعمرة، كلا من سيارات الركوب والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 233 مليون دولار، بينما كانت 225.6 مليون دولار في شهر أغسطس عام 2020، بزيادة بلغت نحو 7 ملايين و450 ألف دولار، بنسبة زيادة بلغت 3.3%، بالإضافة إلى الواردات من الثلاجات والمجمدات والتي بلغت قيمتها نحو 11 مليون و85 ألف دولار في شهر أغسطس الماضي، بينما كانت 9 ملايين و314 ألف دولار في شهر أغسطس عام 2020، بزيادة بلغت مليون و771 ألف دولار.

وارتفعت قيمة الواردات المصرية في شهر أغسطس الماضي، حيث بلغت 6.17 مليار دولار، مقابل 5.70 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت نحو 8.2%،