ارتفاع واردات الثلاجات إلى 11 مليون دولار فى شهر واحد

كتب: مدحت عادل

سجلت الواردات المصرية من الثلاجات ارتفاعا طفيفا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات من الثلاجات والمجمدات نحو 11 مليون و85 ألف دولار في شهر أغسطس الماضي، بينما كانت 9 ملايين و314 ألف دولار في شهر أغسطس عام 2020، بزيادة بلغت مليون و771 ألف دولار.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الواردات المصرية من الثلاجات جاءت ضمن الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 564 مليون و256 ألف دولار في شهر أغسطس الماضي، مقابل 504 مليون و276 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 59 مليون و980 ألف دولار.

وضمت قائمة واردات السلع الاستهلاكية المعمرة، كلا من سيارات الركوب والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 233 مليون دولار، بينما كانت 225.6 مليون دولار في شهر أغسطس عام 2020، بزيادة بلغت نحو 7 ملايين و450 ألف دولار، بنسبة زيادة بلغت 3.3%.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة العجز فى الميزان التجارى سجلت 2.91 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2021، مقابل 3.53 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض بلغ 17.7٪، وارتفعت قيمة الواردات المصرية في شهر أغسطس الماضي، حيث بلغت 6.17 مليار دولار، مقابل 5.70 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت نحو 8.2%،