اليوم السابع
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ارتفاع إنتاج مصر من المنتجات الغذائية والأدوية خلال سبتمبر.. إنفوجراف

السبت، 27 نوفمبر 2021 03:00 ص
ارتفاع إنتاج مصر من المنتجات الغذائية والأدوية خلال سبتمبر.. إنفوجراف منتجات غذائية - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن البيانت الأولية المتعلقة بالرقـم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر سبتمبر 2021، والتى تشير إلى القطاعات التى شهدت ارتفاعًا خلال تلك الفترة.

 

وينشر "اليوم السابع"، بالإنفوجراف القطاعات التي شهدت ارتفاعا خلال شهر سبتمبر الماضي، وفقا لما يلي:

الرقم القياسي للصناعات التحويلية
الرقم القياسي للصناعات التحويلية

 

بلغ الرقم القياسي للـصناعات التحويلية والاستخـراجية "بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية" 116.05 خلال شهر سبتمبر الماضي "أولي"، مقابل 113.56 خلال شهر أغسطس الماضي "نهائي" بنسبة ارتفاع 2.20٪.

صناعة المنتجات الغذائية
صناعة المنتجات الغذائية

 

وبلغ الرقـم القياسى لصناعة المنتجات الغذائية 144.33 خلال شهر سبتمبر الماضى، مقارنة بشهر أغسطس الماضى، حيث بلغ 138.05 بارتفاع قدره 4.55% وذلك لتلبية احتياجات السوق.

صناعة المستحضرات الصيدلانية
صناعة المستحضرات الصيدلانية

 

بلغ الرقم القيـاسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 129.04 خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بشهر أغسطس الماضي، حيث بلغ 121.72 بارتفاع قدره 6.01٪ وذلك لزيادة الطلب على الأدوية في ظل أزمة كورونا.


منتجات غذائية

صيدلة

صناعات تحويلية

جهاز الإحصاء

اخبار الاقتصاد

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