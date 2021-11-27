احذر.. كثرة الذهاب للمرحاض أثناء الليل قد تكون علامة على إصابتك بهذا المرض

كتبت فاطمة خليل

سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال ومع ذلك، لا يعرف الكثير من الناس أعراض سرطان البروستاتا، ويمكن أن يعطي بولك الكثير من الدلائل حول صحتك العامة، حيث إن كثرة التبول بما في ذلك الاستيقاظ في منتصف الليل للذهاب للمرحاض، قد يكون من أعراض سرطان البروستاتا التي يجهلها الكثيرون، بحسب ما ذكرت جريدة "ديلي ميرور" البريطانية.

وتتمثل إحدى الصعوبات في تشخيص سرطان البروستاتا في أنه غالبًا لا تظهر الأعراض حتى يتقدم المرض.

يمكن أن يكون التبول الليلي علامة على وجود ورم متزايد يضغط على مجرى البول، وهو الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة.

إذا لاحظت أنك كنت بحاجة إلى التبول كثيرًا، بما في ذلك في منتصف الليل، فيجب عليك الذهاب إلى الطبيب.

في أغلب الأحيان، لا يكون السبب خطيرًا مثل السرطان، ولكن السبب الأكثر شيوعًا تضخم البروستاتا.

ومع ذلك، فإن الطريقة الوحيدة لاستبعاد الإصابة بسرطان البروستاتا هي زيارة طبيبك العام وإجراء الفحص.

وفقًا لمؤسسة سرطان البروستاتا في المملكة المتحدة، تعتبر أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا إذا:

-كان عمرك فوق الخمسين

-كان والدك أو أخوك مصابًا بسرطان البروستاتا

-نظرًا لأن سرطان البروستاتا يميل إلى عدم ظهور أعراض ملحوظة حتى يتطور، يجب أن يتم رؤيتك على الفور إذا كنت تعتقد أن لديك أعراض.

-يمكن أن يؤدي إجراء الفحص والحصول على أقرب تشخيص ممكن لسرطان البروستاتا إلى إنقاذ حياتك.

-إذا تحدثت إلى طبيبك واتفقوا على أنه يجب عليك إجراء فحص البروستاتا ، فهناك مجموعة متنوعة من الاختبارات المختلفة.

-من المرجح أن يختبر طبيبك بولك لاستبعاد الأسباب الأخرى، قم بإجراء فحص رقمي للمستقيم - حيث يشعر الطبيب بالبروستاتا للتحقق من تضخمها - وربما فحص الدم.

أعراض سرطان البروستاتا

بالإضافة إلى التبول بشكل متكرر، خاصة أثناء الليل، فهذه هي الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان البروستاتا في أسبوعك، وفقًا لمؤسسة سرطان البروستاتا في المملكة المتحدة:

-صعوبة في بدء التبول أو إفراغ المثانة

-تدفق ضعيف للبول

-الشعور بعدم إفراغ المثانة بشكل صحيح

-تقطر البول بعد الانتهاء من التبول

-حاجة مفاجئة للتبول - قد يحدث تسرب للبول في بعض الأحيان قبل الذهاب إلى المرحاض

قد تواجه أيضًا أعراضًا أخرى، بما في ذلك:

-آلام الظهر أو آلام الحوض

-دم في البول

-فقدان الوزن غير المبرر.