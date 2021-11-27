إنشاء مدرسة ابتدائية فى بنى عدى ببنى سويف ضمن "حياة كريمة" بـ5 ملايين جنيه

بنى سويف - هانى فتحى

تشهد قرية بنى عدى التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة والتي تشمل مركزي ببا وناصر.

وقال على يوسف رئيس مدينة ناصر لـ"اليوم السابع"، إن قرية بنى عدى تشهد أعمال توسعة مدرسة بني عدى المجمعة "1" التي تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية على مساحة إجمالية 5278 مترا، منها 410 مترات مساحة المبني، بتكلفة 5 ملايين و143 ألف جنيه.

وأضاف على يوسف، أن المدرسة تضيف 18 فصلا دراسيا ليصل إجمالي الفصول إلى 50 فصلاً (42 ابتدائي، 8 رياض أطفال)، بجانب بعض المكونات الأخرى التي تشمل دورة مياه بنين وبنات، مدرسين، شبكات، مشاهدة، مجالات، مصادر، صالة متعددة الأغراض، أخصائي نفسي واجتماعي، كمبيوتر، ومن المقرر الانتهاء منها في غضون مارس المقبل.

يذكر أن قرية بنى عدى تشهد إنشاء مشروع المجمع الخدمي بقرية بني عدي، الذي يشرف علي تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير، ضمن 6 مجمعات خدمية يجرى إنشاؤها بالقرى الأم بالوحدة المحلية، حيث يضم كل مجمع "مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهرا عقاريا"، لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى، توفيرا للوقت والجهد والتيسير على مواطني تلك القرى.