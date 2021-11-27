إلزام أب بدفع 68 ألف جنيه نفقة علاجية لطفله تخلف عن سدادها 3 سنوات في أكتوبر

كتبت أسماء شلبى

قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، بإلزام أب بسداد 68 ألف جنيه متجمد نفقة علاج تأهيلي لطفله، بعد تخلفه عن السداد طوال 3 سنوات، وذلك بعد أن ادعت الزوجة امتناعه عن رعاية طفله، رغم يسار حالته المادية، وراتبه الشهري الذى يتجاوز 26 ألف جنيه بأحد البنوك، وذلك انتقاما منها بعد نشوب خلافات زوجية بينهما وتركها لمنزل الزوجية اعتراضا على خيانته لها، وسطوه على منقولاتها ومصوغاتها الذهبية.

وأكدت الزوجة بدعواها، إلى أنها تعرضت للتعنيف والابتزاز لإجبارها على العودة لزوجها رغم خيانته لها، وإصراره على سلبها حقوقها الشرعية، وامتناعه عن الإنفاق عليها وطفلها طوال 3 سنوات تركها معلقة فيهم، ومواصلته ملاحقتها بالاتهامات الباطلة ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها المنصوص عليها بعقد الزواج.

وأشارت الزوجة الثلاثينية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، إلى إقامتها دعوي طلاق للضرر، وقدمت للمحكمة ما يفيد ضبطها لزوجها أثناء خيانته، وتهديده لها بتلفيق اتهامات وقضايا كيدية حتي يجبرها على قبول الأمر الواقع والعيش برفقته.

وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن الإنفاق علي الصغير وسداد تكلفة علاجه، ورفضه تطليقها مما دفعها لإقامة دعوي بعد رفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بضربه والإساءة لها أمام الجيران، وإنقاذها من قبضته أكثر من مرة، وتحرير بلاغات بالوقائع.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .