إصابة عاملين فى انفجار أسطوانة غاز بمصنع حلويات بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

نشب قبل قليل حريق بمصنع حلويات في المنطقة الصناعية بمدينة بلبيس محافظة الشرقية، إثر انفجار أسطوانة غاز، وأسفر الحريق عن إصابة عاملين بإغماء.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق بمصنع حلويات المنطقة الصناعية الثالثة بالمنطقة الصناعية بمدينة بلبيس.

دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين إطفاء وتم السيطرة على الحريق، وتبين أنه نشب نتيجة انفجار أسطوانة غاز وأسفر عن إصابة عاملين بحالة إغماء وتم اسعافهما فى مكان البلاغ، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.



صور الحريق